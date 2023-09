Morte del cantante Merlo I pm: "Archiviare il caso"

La procura di Vicenza ha chiesto l’archiviazione per il caso di Michele Merlo, il cantante morto di leucemia fulminante due anni fa. Per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ovvero se Marco, 28 anni, si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato, avesse immediatamente scoperto la malattia. Secondo l’accusa il medico sarebbe stato fuorviato dalle parole del cantante che lamentava una contusione alla coscia che riteneva provocata da un trasloco.