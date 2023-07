Morte Andrea Purgatori: martedì l’autopsia con la tac. I dubbi sulle metastasi al cervello

Roma, 22 luglio 2023 - Sarà effettuata entro martedì l'autopsia del giornalista Andrea Purgatori, morto lo scorso 19 luglio a Roma. L'esame verrà effettuato all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata per accertare le condizioni fisiche e le cause che hanno determinato il decesso, dopo che la famiglia ha sporto denuncia per le cure prescritte dopo la scoperta del tumore che lo aveva colpito.

L'autopsia verrà effettuata con l'ausilio della tac per verificare la presenza di eventuali metastasi al cervello per il quale il volto e autore di 'Atlantide' era stato sottoposto a una radioterapia ad alto dosaggio. Se sarà necessario, sarà eseguita una seconda consulenza tecnica: non si esclude infatti la necessità di ulteriori approfondimenti.

Il giornalista Andrea Purgatori (Ansa)

Al momento risultano indagati due medici della clinica privata romana Pio XI, dove Purgatori si è sottoposto ai primi accertamenti. A loro la procura della capitale contesta il reato omicidio colposo. Gli inquirenti stanno anche acquisendo le cartelle cliniche e i referti di esami svolti dal giornalista in almeno tre strutture private. Il giornalista è morto dopo poco più di due mesi dalla scoperta della malattia, avvenuta il 24 aprile di quest’anno.