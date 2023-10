Morta Rosetta Cutolo, sorella del boss. Gestì per anni i segreti della camorra

Rosetta Cutolo (nella foto), sorella maggiore del defunto boss della Nuova Camorra Organizzata (Nco) Raffaele, è morta ieri, a 86 anni, nella sua casa di Ottaviano (Napoli), dove era tornata dopo essere stata ricoverata alcuni giorni in ospedale per la frattura a un femore. Le esequie in forma pubblica sono state vietate su disposizione del questore di Napoli, Maurizio Agricola, per motivi di ordine pubblico. Per anni la donna è stata considerata al vertice del clan fondato dal fratello negli anni ‘70 durante la permanenza del boss in carcere. A lei Cutolo aveva affidato la gestione degli affari e degli affiliati. Temuta e rispettata dagli uomini del clan, Rosetta secondo gli inquirenti, era custode dei suoi segreti, ipotesi suffragata dal ritrovamento di documenti rinvenuti nel Palazzo Mediceo, dove la donna ha vissuto e dal quale gestiva gli affari della Nco.