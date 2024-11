Morta per la rinoplastica, palloncini bianchi e lacrime ai funerali di Margaret Spada

Lentini (Siracusa), 18 novembre 2024 – Applausi, palloncini bianchi, lacrime e tanti abbracci ai funerali di Margaret Spada, la 22enne di Lentini (Siracusa) morta durante un intervento di rinoplastica eseguito in uno studio a Roma, finito sotto sequestro.

Tantissime le persone che si sono recate nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo, a Lentini. Stretti nel loro dolore la famiglia, i genitori e la sorella, che hanno concordato, insieme alla parrocchia, di vietare foto e riprese del rito religioso.

Nel corso della sua omelia, don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa, si è rivolto alla ragazza, che conosceva. "Cara Margaret, noi non ti vediamo. Ma tu, spero, possa vederci. Vedere che siamo tutti qui, tanti - ha detto il parroco nella sua omelia - insieme ai tuoi cari. Sì, perché la perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità. La vita a volte ci riserva docce gelate; a volte avviene che, come un nubifragio improvviso, eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti più fragili, più impotenti, più vulnerabili (siamo come petali al vento)".

I funerali di Margaret Spada

Il sacerdote non ha fatto cenno alla vicenda, alla tragedia di una ragazza che si era affidata ad una struttura reclutata su una piattaforma social. "Questa perdita sicuramente - ha detto il parroco - ci fa capire ancora di più il valore di una persona, di ogni vita, di ogni attimo irripetibile, il bisogno ancora di più di unione, la necessità di un mutuo sostegno. Di fronte ad eventi drammatici, ogni tentativo di dare risposte fredde, calcolate, preconfezionate ai perché, può deragliare sui binari morti del non senso, della spregiudicatezza, della ovvietà". Le amiche di Margaret hanno voluto ricordare la 22enne ed hanno letto dei messaggi di affetto rivolti ad una ragazza piena di vita, la cui vicenda ha riacceso il dibattito sull'uso dei social. Lo stesso sacerdote ha letto un messaggio alla famiglia da parte dell'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto.

Alle 11 è stato rispettato un minuto di silenzio in tutti gli istituti scolastici comprensivi e superiori della città. Oggi pomeriggio, in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario del liceo Gorgia di Lentini, verrà ricordata Margaret con un minuto di silenzio.