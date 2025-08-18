Morta per fame in Italia. Tel Aviv: aveva la leucemia. Ma i medici smentiscono

Aveva la leucemia secondo Israele. Non aveva la leucemia, secondo i medici dell’ospedale di Pisa. Sul caso di Marah Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni evacuata da Gaza e morta il 15 agosto a Pisa, si alza un nuovo livello di tensione ed emergono due verità contrastanti: il Cogat (l’ente del ministero della Difesa israeliano che coordina le attività civili nei Territori palestinesi) ha contestato la versione fornita dagli italiani – si era parlato di malnutrizione – diffondendo un documento che attribuisce alla giovane una diagnosi di leucemia ed esponendo "i fatti, che il rapporto non ha menzionato", scrivono nella nota, accusando così i medici di avere occultato il documento che giustifica l’arrivo a Pisa della giovane palestinese.

"Le autorità italiane hanno contattato Israele chiedendo l’evacuazione di Marah a causa della sua malattia e Israele ha approvato", scrive il Cogat, citando un certificato medico dell’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. "La sua evacuazione avrebbe potuto avvenire prima, poiché Israele aveva proposto diverse date. Israele facilita il trasferimento medico dei pazienti, con particolare attenzione ai bambini, e incoraggia simili richieste da parte di altri Paesi, mentre Hamas continua a sfruttarli cinicamente per i suoi programmi contorti", prosegue la nota.

Ma i medici di Pisa, che hanno avuto in cura la giovane dal suo arrivo all’ospedale Santa Chiara nella notte tra il 13 e il 14 agosto, smentiscono. A chiarire il quadro clinico era stata la professoressa Sara Galimberti, direttrice dell’Unità operativa di ematologia, citando il referto che parlava di leucemia: "Marah era giunta con l’ipotesi di una leucemia acuta molto grave – ha spiegato all’Ansa – che però, dopo le opportune indagini, abbiamo dimostrato che non aveva". La giovane, ha precisato Galimberti, era in condizioni cliniche disperate, in un avanzato stato di deperimento organico. "Era allettata e il quadro andava avanti da molto tempo", ha aggiunto. Denutrita quasi certamente, ma anche malata: "La sua condizione è dovuta a una malattia sottostante, misdiagnosticata o mai diagnosticata. Marah aveva parametri coagulativi alterati e proteine molto basse. Abbiamo avviato una nutrizione ipercalorica ad hoc", ha detto. Ma il 15 agosto alle 14.45, le sue condizioni sono precipitate: "Ha avuto un arresto cardiaco e una crisi respiratoria acuta". Una polemica innescata, ancor prima di Israele, da un’altra nota dell’associazione fiorentina Amici di Israele, che ha accusato il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi di voler "strumentalizzare la morte della ragazza" per fini politici.