Morta per fame a Pisa. Subito i funerali. Non ci sarà l’autopsia

Si è tinta di mistero e di zone grigie la vicenda di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta il giorno di Ferragosto all’ospedale di Pisa. La giovane era giunta in condizioni di "grave deperimento organico" e con una "sospetta leucemia", nell’ambito dell’operazione di evacuazione sanitaria da Gaza organizzata dal governo italiano.

A fare chiarezza dal punto di vista giudiziario è stata la procuratrice di Pisa, Teresa Angela Camelio: non essendo emersi elementi di reato, non ha disposto l’autopsia e ha dato il nulla osta per la sepoltura della salma.

La polemica, tuttavia, non si è placata dopo la nota diffusa dal Cogat, l’ente del ministero della Difesa israeliano che coordina le attività civili nei Territori palestinesi. Israele ha contestato la versione italiana, diffondendo un documento che attribuirebbe alla giovane una diagnosi di leucemia ed esponendo "i fatti, che il rapporto non ha menzionato", accusando così i medici pisani di avere occultato il referto. Polemica definita dal presidente della regione, Eugenio Giani: "strumentale e provocatoria".

Secondo fonti qualificate, a La Nazione è stato riferito che nella cartella clinica redatta dall’Aou pisana compare, comunque, l’annotazione "sospetta leucemia". E che potrebbe riferirsi appunto, al primo referto medico con cui Marah è arrivata in reparto. Su questo punto, tuttavia, dall’ospedale non sono arrivate ulteriori dichiarazioni. La versione ufficiale resta quella diffusa all’indomani del decesso, e che parlava di "un quadro clinico molto complesso e di uno stato di profondo deperimento organico". È bene ricordare che dagli esami eseguiti a Pisa, infine, non risultava alcuna forma di leucemia. "Marah – aveva spiegato la direttrice del reparto pisano, Sara Galimberti – presentava una condizione dovuta probabilmente a una malattia sottostante mal diagnosticata". La giovane, dunque, era malata: questo è l’elemento certo che spinse Israele ad autorizzare il trasferimento sanitario. Di quale patologia soffrisse realmente, però, non sarà più possibile stabilirlo. La madre, per motivi religiosi, ha rifiutato l’autopsia e, come ha precisato Galimberti, "non c’è stato il tempo di approfondire gli accertamenti perché la giovane è morta subito".

I funerali, intanto, si svolgeranno domani a San Giuliano Terme, come annunciato dal sindaco Matteo Cecchelli. Alla cerimonia è prevista anche la presenza dell’ambasciatrice della Palestina in Italia, Abeer Odeh. Sempre ieri, Nabila, la madre di Marah, è stata ricevuta dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, alla quale aveva chiesto un incontro per accelerare l’iter della sepoltura.