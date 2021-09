Savona, 22 settembre 2021 - Tragedia a Savona, dove una donna di 27 anni è morta all'ospedale San Paolo subito dopo il parto. È accaduto ieri sera, l'Asl ha segnalato l'episodio alla procura per fare chiarezza sulla vicenda. Non c'è ancora un riscontro diagnostico sulle cause del decesso. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova: è stato intubato ed è sostenuto da un ventilatore meccanico. La prognosi è riservata, ma le sue condizioni "sono estremamente delicate", fa sapere il nosocomio. Le notizie sono al momento frammentarie, a quanto filtra alla donna sarebbe stato praticato un taglio cesareo.

© Riproduzione riservata