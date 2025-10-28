Morta nella corsa tra auto. Gli inquirenti cercano un’altra Bmw

Dopo quattro giorni di lacrime e di indagini, l’inchiesta sulla tragica morte di Beatrice Bellucci (foto), avvenuta venerdì scorso lungo via Cristoforo Colombo a Roma, segna i primi punti fermi. Gli inquirenti sono ormai certi che a provocare il mortale tamponamento della Mini Cooper su cui viaggiava con un’amica, ricoverata con gravi traumi, sia stata una delle auto coinvolte in una folle corsa clandestina, una corsa clandestina tra due — forse anche tre — vetture che si inseguivano a velocità folle su una delle arterie più trafficate della Capitale. Il conducente indagato per omicidio stradale è Luca Girimonte, un giovane di 22 anni, elettricista. Era al volante della sua Bmw Serie 1 bianca (foto), macchina sulla quale già da tempo aveva installato un sistema gps per localizzarla ed evitare furti. Potrebbe essere questo strumento l’ausilio decisivo per le indagini: dal gps è possibile controllare, infatti, la velocità del veicolo. Quella sera, secondo la ricostruzione degli agenti di polizia locale che stanno incrociando testimonianze e filmati provenienti delle tante telecamere in zona (almeno una ventina), la Bmw avrebbe sfrecciato a velocità pericolosamente elevata, probabilmente gareggiando con un’altra vettura, forse una Bmw grigia, di cui però ancora si cercano tracce. Luca stesso è ricoverato in terapia intensiva al San Giovanni, con ferite gravi alle costole e allo sterno, ed è indagato per omicidio stradale. L’esito degli accertamenti tossicologici e alcolemici è negativo, ma la posizione del giovane resta grave. Anche se il padre continua a sostenere che non ci fosse alcuna gara. Ma non tutto è chiaro. Per questo motivo gli agenti del X Gruppo Mare hanno allargato il raggio degli accertamenti a circa dieci chilometri di distanza dal punto d’impatto, vicino a piazza di Navigatori, quindi fino all’altezza del Raccordo anulare.

Nino Femiani