Morta Ilaria Iacoboni, addio alla giornalista di Radio Capital

Roma, 18 febbraio 2025 – Addio a Ilaria Iacoboni. E’ morta a soli 49 anni, stroncata da una lunga battaglia contro il tumore, una delle voci del Tg Zero di Radio Capital, prima con Vittorio Zucconi, poi con Michela Murgia e il direttore delle News Edoardo Buffoni. A dare la tragica notizia sul proprio sito è proprio l’emittente radiofonica presso cui Ilaria lavorava.

Appassionata di arte, sempre allegra e solare, come la descrive chi ha lavorato con lei nella redazione di Radio Capital, metteva una grande passione in tutte le cose che faceva. Ha lottato fino all’ultimo senza tuttavia vincere la sua battaglia più importante.

Era nata a Napoli, come il fratello Jacopo, che lavora alla Stampa. Ilaria lascia il compagno Marco e il figlio Tazio di soli 12 anni. I funerali si terranno giovedì 20 febbraio alle ore 10 a Roma. Radio Capital, si legge sul sito dell’emittente, si stringe alla famiglia in un abbraccio commosso.

“E’ stata una colonna della redazione – ricorda Buffoni –. Negli ultimi anni ha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi”.