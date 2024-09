Morta dopo l’operazione. Indagati due medici

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta sulla morte, dopo un intervento estetico al seno, di una 50enne, Helen Comin (foto), madre di quattro figli. La donna, che non soffriva di problemi di salute, è deceduta quattro giorni fa all’ospedale di Castelfranco Veneto, per le probabili conseguenze di un intervento di chirurgia plastica eseguito in una clinica privata sempre a Castelfranco. Sono indagati il titolare della struttura privata e il medico anestesista. Disposta l’autopsia.