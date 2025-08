Morta alla festa di laurea. I genitori di Simona dal pm. L’amica: "Non è annegata"

di Sergio Tomaselli

BAGHERIA (Palermo)

Tre ore in caserma. Ieri i familiari di Simona Cinà, la ventenne scomparsa durante una festa di laurea in una villa di Bagheria nella notte tra venerdì e sabato, sono stati convocati dai carabinieri intorno alle 16 per aggiornamenti sul caso, in attesa dell’autopsia fissata per domani. L’incontro si è svolto alla presenza del pm Raffaele Cammarano, titolare dell’inchiesta, e dei consulenti medici incaricati. All’uscita dalla caserma di Bagheria, familiari e legali hanno rilasciato una breve dichiarazione: "L’incontro è stato utile e ci rasserena, ringraziamo i carabinieri e la Procura – afferma Gabriele Cinà, fratello della vittima – per quanto ci hanno detto e per il supporto che ci danno. Speriamo di avere delle risposte dall’autopsia, solo così si potrà chiarire la dinamica".

Insieme con lui, la cugina Gabriella. "Simona mi dava tanta serenità, era una ragazza splendida. Ci sentivamo spesso e mi raccontava della pallavolo, perché anch’io ho giocato, e degli studi. Amava leggere ed era una ragazza studiosa e riservata". Era presente anche l’ex fidanzato della vittima, Francesco Tilotta. "Simona era solare, sportiva e attenta alla cura del suo corpo – ha ricordato –. Beveva molto poco e non assumeva stupefacenti. Se avesse potuto, si sarebbe allenata 24 ore su 24. Amava il beach volley e nuotava benissimo, non credo sia annegata". Il ragazzo si è detto sconvolto, aggiungendo: "È difficile accettare che non la rivedrò più. Ogni ricordo ora pesa come un macigno".

I familiari della ragazza sono stati aggiornati sulle prime acquisizioni medico-legali. Ieri, infatti, sono stati eseguiti la Tac e gli esami radiologici sul corpo di Simona all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove saranno effettuati anche l’esame autoptico e i test tossicologici.

Come confermato lunedì dalla nota della Procura di Termini Imerese, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il comunicato ha chiarito che quella notte i carabinieri hanno sequestrato bottiglie e bicchieri con alcolici: un punto che era stato messo in dubbio dalla famiglia nei primi giorni. Gli inquirenti escludono al momento che la scena della festa sia stata alterata.

L’amica di Simona, Francesca Evola, intervistata da Repubblica, ha escluso l’ipotesi dell’annegamento: "La piscina era bassa, lei nuotava benissimo ed eccelleva negli sport". Francesca ha anche pubblicato un lungo post pubblico, rivolto a chi sui social ha giudicato frettolosamente la vicenda: "Tu eri piena di vita – ha scritto – e tutto quello che serviva era il silenzio". Anche la squadra di beach volley Gala Sport Academy ha voluto ricordare Simona con un messaggio affettuoso: "Ci mancherà il tuo sorriso. Proteggici da lassù". Sulla dinamica della notte, l’amica ha raccontato che dopo l’allenamento e la pizza in gruppo, la serata era proseguita tra giochi, balli e tuffi, con un clima sereno e gioioso. "Simona voleva restare – ha detto – ci stavamo divertendo come sempre. Nessuno ha esagerato con l’alcol". Poi ha concluso: "Mi tormenta il pensiero di non essere rimasta fino alla fine. Forse avrei potuto notare qualcosa".