Morta a 38 anni l’ex compagna di Mario Balotelli

La modella Tabby Brown (nella foto) – nata nel sud di Londra– è scomparsa prematuramente all’età di 38 anni. Durante la sua carriera, ha collaborato con rinomate riviste di moda, ha lavorato per Playboy ed è stata legata sentimentalmente ai calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. Brown aveva recitato nella serie televisiva The Bachelor ed era apparsa in importanti campagne pubblicitarie.

L’ex manager ha confermato la tragica scomparsa, senza fornire dettagli sulle circostanze del decesso. La notizia ha choccato i numerosi fan della modela e alcune star della musica, che le hanno reso omaggio sui social.

I suoi ultimi post su Instagram

la mostrano sorridente, vestita con una giacca firmata. La relazione di Tabby con Balotelli era durata sette mesi. Si erano incontrati per la prima volta in una discoteca nel 2011. Il campione l’aveva aggiunta come amica su Facebook e successivamente l’aveva convinta a uscire con lui.