Morta a 24 anni dopo la caduta. Indagato il fidanzato della hostess

Era precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna: il caso della hostess 24enne originaria di Palermo non è chiuso. A dirlo sono i magistrati di Palermo che hanno disposto il sequestro della salma di Aurora Maniscalco, la giovane palermitana che a fine giugno è precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo e morta in ospedale per le gravi ferite riportate. Sul corpo della ragazza verrà disposta l’autopsia: segno che i pm non sono convinti si sia trattato di un suicidio, come invece ritengono i colleghi austriaci. Inoltre, per istigazione al suicidio è stato iscritto nel registro degli indagati il fidanzato della 24enne, Elio Bargione, anche lui palermitano, assistente di volo.

Il 27enne ha raccontato di aver avuto una discussione con la fidanzata poco prima che la ragazza si buttasse giù, versione confermata da alcuni passanti che l’avrebbero vista precipitare."Nei giorni scorsi c’era stata una lite tra loro. Nessuno di noi crede che si sia trattato di un suicidio", avevano detto i familiari. La famiglia di Aurora, infatti, non ha mai creduto alla tesi del gesto volontario, perciò attraverso il suo legale ha chiesto ai magistrati italiani di disporre l’autopsia, atto irripetibile e urgente che verrà eseguito all’istituto di medicina legale del Policlinico. Poi il fascicolo verrà trasmesso alla Procura di Roma che per legge è competente a indagare sui reati commessi all’estero contro cittadini italiani.