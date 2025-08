Morsa alla gamba da uno squalo. Spavento per la moglie di Gallinari

Stava facendo il bagno in compagnia dei suoi due figli piccoli, sulla spiaggia di Carolina, a Porto Rico, quando è stata attaccata da uno squalo che l’ha ferita a una coscia. Eleonora Boi, giornalista cagliaritana di 39 anni, vive nel Paese del Centro America da quando il marito, il cestista azzurro Danilo Gallinari (insieme nella foto), ex stella del Nba, milita nella Bsn con la maglia dei Vaqueros de Bayamón. Un grandissimo spavento, anche perché Eleonora Boi è incinta del terzo figlio e sarebbe potuta essere una tragedia. Ora è fuori pericolo, ma è ancora ricoverata in ospedale dopo l’intervento dei medici per ricucire la ferita.

"Mi piace guardare i film horror ma non viverli – ha detto al Tg5 raccontando la brutta avventura vissuta –. Mi trovavo in acqua con i miei bimbi piccoli, ma non nuoto al largo perché aspetto un altro bambino e non mi allontano mai. Ho sentito un fortissimo dolore alla gamba destra, ed essendo vicino alla riva ho pensato a una medusa. Purtroppo quando sono uscita dall’acqua ero cosparsa di sangue e quando gli enti predisposti hanno visto le foto hanno confermato che si trattava di un morso di un piccolo squalo". La giornalista sarda ha poi affidato ai suoi profili social il racconto di quanto accaduto in spiaggia.

"È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna quando diceva "su mari esti traitori" ("il mare è traditore"). Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dallo spavento. Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi – scherza Eleonora – mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio".