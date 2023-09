Morì in Psichiatria: "Botte dagli infermieri"

Picchiato in Psichiatria all’ospedale di Venezia, probabilmente per frenare la sua aggressività: è di omicidio preterintenzionale l’accusa mossa dal pm Daniela Moroni contro due infermieri per la morte di Bruno Modenese, 45enne di Pellestrina, deceduto il 19 settembre scorso. A sollecitare l’inchiesta i genitori del paziente, che scoprirono sul figlio "un’ingiustificata rottura del setto nasale, ecchimosi sul volto, la frattura dello zigomo sinistro e la presenza di una emorragia cerebrale".