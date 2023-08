Morì a 6 anni a Sharm colpito da gastroenterite "Poteva essere salvato"

Sarebbe morto per una gastroenterite virale o batterica di origine ignota Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza coi genitori in un resort di lusso. La patologia non sarebbe stata affrontata con tempestività dal medico che, dopo i primi sintomi, lo visitò limitandosi a prescrivergli farmaci contro le intossicazioni alimentari e una flebo di fisiologica. Solo un giorno dopo, quando ormai le sue condizioni erano compromesse, Andrea venne portato in ambulanza all’ospedale internazionale di Sharm. A queste conclusioni sono giunti i medici legali egiziani incaricati di eseguire l’autopsia e ora gli esperti nominati dagli inquirenti palermitani. Due valutazioni in gran parte coincidenti che fanno pensare a un caso di malasanità. Andrea e i suoi genitori, Rosalia Manosperti, allora incinta di 5 mesi, e Antonio Mirabile, cominciarono a stare male qualche giorno dopo l’arrivo.