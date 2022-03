MoonSwatch Omega, cos'è l'orologio cult che fa impazzire tutti

Articolo : Bologna in coda dalla notte per Moonwatch

Roma, 26 marzo 2022 - Tutti pazzi per il nuovo MoonSwatch: lunghe code si sono formate fin dal primo mattino davanti a rivenditori di Firenze, Bologna, Napoli, Milano, Roma, Torino, Venezia e tante altre città. Ispirato allo Speedmaster Moonwatch, l'orologio delle esplorazioni spaziali, il nuovo oggetto cult per i collezionisti, e non, è nato dalla collaborazione di Swatch e Omega, la prima. Una novità in linea con le ultime tendenze della moda: collaborazioni tra marchi di lusso e le street brand, "al fine di creare nuovi prodotti innovativi che uniscano il meglio di entrambi i mondi".

Dal design dedicato all'esplorazione spaziale, al materiale innovativo, la collezione propone 11 modelli che portano il nome di corpi celesti, a partire dal Sole. Tutti gli orologi sono stati realizzati in BIOCERAMIC, un materiale brevettato dal marchio e ottenuto con un mix di due terzi di ceramica e un terzo di un materiale derivante dall'olio di ricino.

Dal leggendario Moonwatch di Omega alla spiritosa collezione Swatch BIOCERAMIC, le aziende svizzere puntano a rendere il prestigioso modello accessibile agli appassionati in tutto il mondo. Ogni modello è legato alla missione di cui porta il nome con incisioni sul quadrante e sulla corona, e il copri batteria ha la rappresentazione del rispettivo pianeta. Infine il cinturino in velcro è a tema. Il modello è in vendita da oggi al prezzo consigliato di 250 euro.

E subito è diventato oggetto di culto, si direbbe a giudicare dai tanti appassionati che si sono visti in diligenti file (quasi) davanti ai punti vendita oggi. Tra mascherine poche, e distanze neanche a parlarne, oggi in tanti si erano svegliati presto per assicurarsi il nuovo MoonSwatch: "Nonostante colori quali il rosa e il celeste indichino abbastanza chiaramente di non trovarsi davanti ad orologi Omega Speedmaster standard i fan affezionati al Moonwatch dovranno impegnarsi per cogliere le differenze. Tutti gli elementi sostanziali del Moonwatch sono presenti. La cassa asimmetrica, la famosa scala tachimetrica con il puntino sopra il numero novanta e i caratteristici quadranti secondari dello Speedmaster, il tutto riunito in un connubio perfetto", ha spiegato la Swatch.