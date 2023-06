Tragedia sul Monviso, morti due alpinisti francesi

Cuneo, 19 giugno 2023 – Tragedia sul Monviso. Due alpinisti francesi sono morti a seguito di un’escursione, i loro corpi sono stati individuati ieri sera dal Soccorso alpino e dall’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118. Le vittime sono state recuperate alla base di un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po, nel Cuneese.

I due alpinisti erano partiti ieri per percorrere la Cresta Berhault che, dal Colle delle Traversette, conduce in vetta al Monviso, a 3.841 metri di altitudine. Di loro non si erano avute più notizie, tanto che i famigliari avevano allertato del mancato rientro i soccorritori francesi del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne che avevano subito dato l’allarme.

Ma le condizioni meteo avverse non hanno consentito di avviare le ricerche fino alle 19:30 di ieri, quando un miglioramento ha permesso all’elicottero del 118 di decollare. E proprio durante una delle ultime perlustrazioni prima del buio la squadra del Soccorso Alpino Piemontese ha individuato i due alpinisti privi di vita nel canalone alla base della cresta del Monviso. L’equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso, prima che i tecnici del Soccorso Alpino procedessero al recupero delle salme che sono state quindi consegnate ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.