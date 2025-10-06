Domenica 5 Ottobre 2025

Domenica 5 Ottobre 2025

Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni

Il giovane è stato colpito in testa con una mazza da baseball. Meno grave un amico ferito nella rissa. Ipotesi: spedizione punitiva

Roma, 6 ottobre 2025 - Un ragazzo di 17 anni è in coma dopo una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Montesarchio, Benevento. Ferito anche un altro ragazzo, mentre quattro ventenni sono stati arrestati.

Il litigi, poi sfociato nella violenza, è avvenuto fuori da una discoteca. Il più grave dei giovani, residente a Vitulano, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. È stato ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale "San Pio" di Benevento ed è tenuto in coma farmacologico.

Meno gravi le ferite dell'altra vittima dell'aggressione. Sulle motivazioni della rissa stanno indagando i carabinieri, tra le ipotesi ci sarebbe la "spedizione punitiva".  

