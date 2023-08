Montagna: bloccati in ciabatte a 2 mila metri, o in ferrata senza il kit. Il Soccorso alpino e l’elicottero per rimediare alle imprudenze di alcuni

Trieste, 16 agosto 2023 - Bloccati con le ciabatte a 2 mila metri, o impietriti perché al passaggio più difficile si sono ritrovati senza il kit per affrontare una ferrata. L'imprudenza, sommata all'ignoranza, sono i pericoli maggiori in montagna, come al mare. Ma gli episodi non mancano mai, e con una spesa per i soccorsi che sembra gettata al vento per la stupidaggine di qualcuno.

Frana, bloccati a 2mila metri in ciabatte

Un gruppetto di 2 ragazze e due ragazzi di Padova, tra i 20 ei 30 anni, e il loro cane, sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di Ferragosto perché si sono accorti che con i sandali di gomma non sarebbero riusciti a superare la frana caduta sul sentiero a 2 mila metri. La comitiva è stata messa in salvo a Forni di Sotto (Udine) nelle Dolomiti friulane, dal Soccorso Alpino con l'elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia, e tecnico del Soccorso alpino a bordo. Il gruppo è stato prelevato con il verricello. I giovani avevano lanciato l'allarme perché il buio incombeva e in ciabatte non sarebbero riusciti a rientrare a valle. Un episodio grave che ha spinto il soccorso alpino friulano, dove non si pagano i soccorsi, nemmeno quelli per comportamenti inappropriati, a lanciare un appello a recarsi in montagna seguendo regole di comportamento e un dress code sicuro.

In ferrata senza l'attrezzatura

Non meno incoscienti altri 5 escursionisti non attrezzati con il kit giusto per affrontare la Ferrata Piazzetta, nel bellunese,che sono rimasti bloccati nel pomeriggio sul sentiero. Il gruppetto era partito dal Piz Boè, e subito avevano sbagliato strada, tre uomini e due donne austriaci, per ritrovarsi nella discesa della ferrata. Ma dovendo fermarsi nel punto più impegnativo. Anche qui è dovuto intervenire il Soccorso alpino di Livinallongo con l'ausilio dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Nel primo pomeriggio invece una squadra del Soccorso alpino della Val Fiorentina assieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è intervenuta sotto il Nuvolau, per un'escursionista 33enne di Milano scivolata sul sentiero che aveva riportato una lussazione alla spalla. Infine due escursionisti milanesi, di 27 e 31 anni, hanno perso l'orientamento in Val di Zoldo, nella zona di Casera Pradamilo, Forno di Zoldo. I due sono stati raggiunti e riaccompagnati fino alla macchina.