Pericoli in montagna, lo scalatore: "App e cellulare a portata di mano. Ti salvano la vita"

Valfurva (Sondrio), 17 agosto 2023 – Troppi gli incidenti in montagna, a volte mortali, in questa estate del 2023. Anche in questi giorni le cronache descrivono salvataggi in quota da parte degli uomini del Soccorso Alpino e del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e/o dell’elisoccorso in varie zone d’Italia. La montagna non perdona: va rispettata e, per certi versi, “temuta“. Quali sono i consigli per affrontare la montagna in sicurezza? Lo abbiamo chiesto a Marco Confortola, scalatore degli 8 mila e guida della Valfurva che opera con il Soccorso Alpino.

Gli escursionisti sottovalutano i rischi?

"La gente dovrebbe seguire le regole. Sarebbe così semplice… E invece ci ritroviamo a dover effettuare anche 6/7 interventi al giorno, col rischio e pericolo per tutti quanti perché anche il soccorritore rischia parecchio per salvare gli altri. Alcuni sottovalutano aspetti invece importanti: abbigliamento, condizioni meteo e mancanza di conoscenza delle proprie possibilità".

Quali i consigli?

"L’abbigliamento in montagna è fondamentale, sia che uno decida di andare in alto, per fare alpinismo, sia che faccia trekking. Avere almeno due strati di protezione nello zainetto è d’obbligo, in montagna le condizioni possono cambiare e non si può rimanere al freddo. Poi uno scarponcino o una calzatura adatta al tipo di percorso. Non si può cercar funghi con le scarpe da ginnastica o i sandali…".

Le app possono aiutare?

"Innanzitutto bisognerebbe accertarsi che ci sia rete: il telefonino può salvarti la vita. Ma ci sono strumenti, oggi, per permettere a un cellulare di mandare una richiesta di aiuto anche se non c’è campo. Conoscere le condizioni climatiche è essenziale, tutti gli escursionisti hanno gli strumenti per non farsi sorprendere da temporali e da altre condizioni avverse. Ci sono siti e app molto affidabili".

Un consiglio per i meno esperti che vogliono intraprendere un’escursione di alcune ore in montagna?

"Sicuramente di affidarsi alle Guide Alpine, professionisti che possono accompagnare le persone sui percorsi in assoluta sicurezza. Inoltre bisogna prestare attenzione ad alimentazione e idratazione. In generale, però, credo che per evitare guai ci voglia soprattutto il buonsenso".