Monopattino col divano. Maxi multa a un 15enne

La diffusione di un video su TikTok dove si vede un 15enne che scorrazza per le strade di Catania, di notte, seduto su un divanetto caricato su un monopattino elettrico (nella foto) preso a noleggio, ha fatto scattare le indagini indagini della polizia. Gli agenti in poco tempo hanno identificato come ideatore ella bravata, uno studente senza alcun precedente. Il ragazzino e i suoi genitori pagheranno una multa di circa 2.000 euro per utilizzo improprio dei monopattini elettrici.