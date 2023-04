Monopattini da vietare? Referendum a Parigi

Quasi 1,4 milioni di elettori parigini sono chiamati a votare oggi per rispondere a una domanda insolita che genera tanto passione quanto odio: siete favorevoli o contrari al noleggio di scooter elettrici in città? Introdotti poco più di cinque anni fa come mezzo di trasporto efficiente e poco inquinante, i 15.000 monopattini a noleggio sparsi per la capitale hanno travolto le autorità locali. Se da un lato sono un vero successo tra i giovani, dall’altro è vero che il numero di incidenti è esploso.