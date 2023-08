Monopattini, e l’obbligo di casco? “Noi di Assosharing contrari, ecco perché”

Roma, 4 agosto 2023 - I monopattini avranno l’obbligo di assicurazione, che oggi è previsto solo per quelli in sharing. Ma il casco? Quando si attueranno le direttive di Matteo Salvini? Nel suo disegno di legge che riscrive il codice della strada 2023, il ministro delle Infrastrutture ha previsto anche quella scadenza per tutti. Oggi invece devono osservare quell’obbligo solo i minorenni.

“Casco, immatricolazione, assicurazione e buona educazione", aveva sintetizzato qualche mese fa il responsabile delle In

Monopattini: ecco i nuovi obblighi

Assosharing: cosa pensiamo dell’obbligo di casco

Ma c’è chi da sempre non è d’accordo. Matteo Tanzilli, presidente di Assosharing, ribadisce la posizione (nota) dell’associazione di categoria. Il suo ragionamento: “Gli incidenti avvengono per lo più sui mezzi privati e sopra i 20 km orari d’ordinanza. Inoltre, nessun paese europeo richiede l’obbligo. Per questo siamo contrari”.

Monopattini in sharing: i controlli sui veicoli

Ma perché il monopattino in sharing dovrebbe essere escluso dall’obbligo? “Perché i nostri mezzi sono più sicuri - chiarisce il presidente -. Controllati da un cervellone che garantisce il limite di velocità da remoto. E se qualcuno avesse l’idea di manomettere il monopattino, il mezzo si blocca”.