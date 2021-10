Roma, 22 ottobre 2021 - Entro il 10 novembre sapremo se saranno obbligatori casco, assicurazione e targa per i monopattini elettrici. Per quella data, infatti, dovrà essere convertito in legge il Dl Infrastrutture, sulle ‘disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale’. Il testo, entrato in vigore l'11 settembre, decade dopo sessanta giorni.

La parte sui monopattini è sicuramente tra le più discusse. Nelle previsioni di Confarca – la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici – "l’obbligo di casco passerà, perché mette d’accordo tutte le forze politiche". Invece "c’è qualche resistenza in più sull’assicurazione obbligatoria – riconoscono il presidente di Confarca Paolo Colangelo e Christian Filippi, segretario della sezione Autoscuole -. Il problema sollevato è quello dei costi".

Sembra invece destinato a passare l’obbligo di casco per tutti, maggiorenni compresi. Anche se nei giorni scorsi Assosharing, l’associazione che riunisce il comparto della mobilità sostenibile in 'affitto', ha ribadito la sua contrarietà: "Sarebbe una scelta drammatica per l’industria della mobilità sostenibile, non basata su dati oggettivi relativi agli incidenti", è stato l’attacco. Ora è corsa contro il tempo. Possibile che lunedì in commissione Trasporti l’obbligo sia inserito come nuovo emendamento al decreto legge 121, "tra centinaia di altri, probabile che il governo faccia un maxi-emendamento e poi chieda la fiducia", ipotizza Filippi. Manca ancora il parere del governo, che coinvolge diversi ministeri. In tutto questo una certezza: la scadenza del decreto. Tra le modifiche più rilevanti al codice della strada c’è anche la stretta sulla distrazione alla guida per l’uso del cellulare che si porta dietro la sospensione della patente.