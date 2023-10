Monopattini e bici elettriche: da Milano a Roma boom di incidenti e morti

Roma, 10 ottobre 2023 – Incidenti stradali: nel 2022 vittime in forte crescita tra monopattini (2.929 incidenti; 16 morti, +77,8%) e bici elettriche (1.113 incidenti; 20 morti, +53,8%). Diminuiscono (-6,8%) le vittime tra i ciclisti. Sono tra i numeri più significativi del report Aci-Istat.

I dati arrivano proprio mentre si prepara la stretta anche sulla mobilità dolce annunciata dal ministro Matteo Salvini con l’obbligo di assicurazione (la direttiva europea di riferimento dev’essere recepita entro il 23 dicembre 2023).

Monopattini: forte crescita delle vittime nel 2022: +77,8%

Nel corso del 2022, sono deceduti 485 pedoni (+3% rispetto allo scorso anno), 205 ciclisti (-6,8%), di cui 20 su bici elettrica (+53,8%) e 16 conducenti di monopattino (+77,8%). Dei 16 morti su monopattino, 4 sono concentrati nella provincia di Milano, 3 nella provincia di Roma e 2 nella provincia di Torino. Insieme, totalizzano il 56% dei morti a livello nazionale.

Nella provincia di Roma, il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Nella provincia di Padova il più alto numero di ciclisti morti (10), seguono Udine (9) e Milano, Venezia e Ravenna (8).

In valore assoluto tra le Regioni il maggiore incremento di vittime è registrato nel Lazio (+44), in Sardegna (+29) e in Puglia (+19). La maggiore diminuzione di vittime è in: Emila Romagna (-41), Lombardia (-36) e Calabria (-30).