Il mondo dello sport sulle barricate “Macché tifosi, sono dei farabutti”

Roma, 20 ottobre 2025 – La morte di Raffaele Marianella, 65 anni, secondo conducente del bus dei tifosi del Pistoia Basket, ucciso da una mattonata lanciata dal bordo della superstrada per Terni dopo la partita di Legadue a Rieti contro la Real Sebastiani, “è un atto di violenza inaccettabile e folle”, denuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”.

Gianni Petrucci

Si muovono la Procura di Rieti (che in serata ferma tre persone tutte legate ad ambienti di estrema destra) e altrettanto velocemente la giustizia sportiva: partite a porte chiuse al PalaSojourner di Rieti almeno fino a quando l’indagine non produrrà esiti certi. In una giornata convulsa, cominciata con il Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro convocato d’urgenza dal presidente Gianni Petrucci alla presenza del numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, la Procura della Fip chiede al Tribunale federale di dare un segnale di stop immediato alla piazza reatina. Ma tutto il mondo del basket è sotto choc. Domenica prossima un minuto di silenzio sarà osservato su tutti i campi per l’agguato costato la vita a Marianella. Una dinamica folle: i rituali disordini a fine partita; il lancio a tradimento di pietre e mattoni (nonostante la programmata scorta della polizia); la tragedia. “Ti terrò sempre nel mio cuore”, è il messaggio su Instagram della figlia di Marianella, Federica, sconvolta e incredula. Parenti, colleghi, conoscenti, sportivi, non si capacitano di questa morte assurda. “In questo momento, tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Raffaele”, dicono i supporter del Pistoia Basket, sconvolti dal raid reatino.

“I tifosi sono quelli che si divertono, questi sono assassini e farabutti. Non possiamo che stigmatizzare, il basket è uno sport e lo sport deve essere gioia e vita. Purtroppo stavolta non lo è stato”, commenta il presidente federale Gianni Petrucci. Annullata l’amichevole tra Rieti e la Nazionale prevista in occasione delle prime convocazioni del nuovo corso azzurro. “Basta il gesto di uno per inquinare il lavoro di tutti – afferma il c.t. Luca Banchi – ma non possiamo dare ad altri la possibilità di appropriarsi del nostro lavoro”.

A Petrucci il presidente del Coni Buonfiglio chiede “che sia dato un forte segnale e che le logiche delinquenziali non entrino non solo nel basket, ma nell’intero sport. Sono al vostro fianco per tutte le iniziative che prenderete insieme al ministro dello Sport e i giovani Andrea Abodi e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”. Abodi è sconsolato: “Lo sport è vittima. Lo sport è parte della società e un episodio come questo testimonia quanto lo scadimento del rispetto della vita nella società si manifesti dove possibile”, considera il ministro lamentando “infiltrazioni criminali di teppisti che diventano assassini e che non possono essere definiti tifosi”. E ora? “Ci deve essere l’individuazione dei colpevoli, perché possano pagare per quello che è stato commesso, che non ha giustificazione, non è comprensibile, è sconvolgente”.

Dal Viminale, Piantedosi parla di “sgomento e rabbia per “una vittima innocente in circostanze assurde, per mano di sedicenti tifosi: delinquenti che non hanno nulla a che fare con la passione e i valori su cui si basa lo sport”. “Quanto avvenuto è un atto vile e insensato che nulla ha a che fare con i valori dello sport e trova la mia ferma condanna”, scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana ribadisce l’“inaudita gravità” di questo “gesto”. E di “vero e proprio atto criminale contro il mondo del lavoro” parlano le segreterie Cgil di Lazio e Toscana. Marianella era residente a Firenze. “Esprimiamo il più profondo cordoglio e ci stringiamo alla famiglia”, le parole della sindaca Sara Funaro. Anche il Comune di Rieti si associa al lutto e preannuncia che si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio.