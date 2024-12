Un portone annerito dalle fiamme. Le grandi maniglie dorate ossidate. In quella casa a Canosa di Puglia, nel nord Barese, abita l’eurodeputato di Fratelli di Italia Francesco Ventola con la sua famiglia. La scorsa notte una molotov contro il portone ha scatenato il panico. Il politico, moglie e 3 figli erano in casa: "Non respiravamo, un incubo".