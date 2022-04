Molesta un’attrice sul set Licenziato dalla serie horror

di Barbara Berti

Torna prepotentemente di attualità il fenomeno #MeToo che dall’ottobre 2017 ha sconvolto Hollywood con lo scandalo Harvey Weinstein, il noto produttore cinematografico accusato di molestie sessuali ai danni di alcune attrici e poi condannato per stupro e atti sessuali criminali. In queste ore non ci sono solo i processi “superstar“ in corso (Johnny Depp con l’ex moglie Amber Heard, la sentenza all’ultimo minuto di Cuba Gooding Jr, la nuova mozione alla corte federale fatta da Kevin Spacey che sostiene siano false le accuse di abusi lanciategli da Anthony Rapp), ma arriva anche un nuovo caso di molestie sessuali sul set.

Frank Langella è stato allontanato dalla prossima miniserie di Netflix The Fall of the House of Usher dopo che un’indagine interna ha stabilito che l’attore 84enne giunto al grande successo nel ’79 interpretando il prestante Dracula di John Badham e candidato all’Oscar nel 2009 per il suo ruolo (Nixon) in FrostNixon - Il duello di Ron Howard, "ha tenuto una condotta inaccettabile sul set". Langella è stato accusato di comportamenti inappropriati e di avere fatto commenti fuori luogo nei confronti di una collega presente sul set. La produzione ha, quindi, condotto un’indagine e ha concluso che effettivamente il comportamento di Langella fosse da licenziamento in tronco. La produzione ha già inziato le ricerche per scritturare un nuovo interprete, mentre le riprese proseguono privilegiando le scene in cui non compare l’attore, mentre bisognerà anche girare da capo le sequenze con lui realizzate finora.

The Fall of the House of Usher è l’ultima creazione, basata su La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe, a firma del maestro dell’horror Mike Flanagan, per Netflix già autore delle apprezzatissime serie The Haunting of Hill HouseBly Manor e Midnight Mass. Nel cast, oltre al licenziato Frank Langella, ci sono Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly e Mark Hamill. Ovviamente, sono immediatamente cominciate le ipotesi sull’identità dell’attrice molestata. La candidata numero uno a questo sfortunato ruolo pare sia la McDonnell, 69 anni.