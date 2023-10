"Moglie e figlie sequestrate"

Yoni Asher ha riconosciuto da un video che la moglie Doron e le sue due figlie Aviv, di 3 anni, e Raz, di 5, erano state rapite da Hamas. "Sabato, intorno alle 10,30, ho parlato per l’ultima volta con mia moglie". Una telefonata straziante. "Mi ha detto che i terroristi erano entrati in casa. Lei e le mie due figlie si erano nascoste in un piccolo bunker costruito appositamente, poi la linea è caduta. Più tardi sono riuscito a localizzare il cellulare di mia moglie: era all’interno di Gaza". Le sue peggiori paure sono state confermate poche ore dopo, quando Asher ha visto un video di persone che venivano caricate sul retro di un camion: "Ho riconosciuto mia moglie e le mie due figlie. Non so in che termini e in quali condizioni siano trattenute, ma la situazione sta peggiorando molto".