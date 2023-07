La moglie cambia religione: non cucina più e non fa le faccende domestiche. La separazione è “colpa sua”

Da quando la moglie si era convertita a una nuova religione non faceva più le faccende domestiche e non cucinava più al marito. Ore e ore passate a dedicarsi alle attività della nuova congregazione o davanti al Pc (sempre a causa del nuovo credo) senza più curarsi del focolare domestico. Una situazione che aveva minato l’italico matrimonio sino a far attribuire, dal marito, la colpa della separazione proprio al nuovo culto della moglie e alla conseguente “disattenzione domestica”.

E la Cassazione, dopo che nei gradi precedenti era stato ritenuto “legittimo” il comportamento della moglie, ha dato ragione all’uomo. A riportare la vicenda è il Sole 24 ore.

Secondo la Suprema corte, in base a quanto riportato dal settimanale economico, a far pendere l’ago della bilancia (della giustizia) dalla parte del marito non è tanto il cambio di religione (diritto sancito dalla Costituzione, e ci mancherebbe, anche in presenza di un credo diverso del coniuge) ma il fatto che questa conversione abbia determinato il successivo cambiamento nelle “attenzioni” domestiche. In soldoni: se prima della conversione la moglie cucinava e lavava, e poi no, è proprio questo cambiamento, addebitabile al nuovo credo, a determinare una responsabilità nella crisi coniugale.

Ma forse, più che le disattenzioni domestiche, il giudizio della Cassazione potrebbe essere stato determinato dal fatto che, all’incuria del nido coniugale, “la donna aggiungeva continue denigrazioni a danno del coniuge al quale in compenso chiedeva soldi. Un comportamento che, se anche moralmente violento, va considerato incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto. E dunque valutabile ai fini dell’addebito”, riporta il Sole 24 ore.

A questo punto al marito non resterebbe altro che convertirsi al Pastafarianesimo. Una religione fondata nel 2005 da Bobby Henderson, negli Stati Uniti. Una religione i cui adepti venerano un Creatore simile a un piatto di spaghetti con le polpette. Sebbene molti la considerino una “religione parodistica” (era infatti nata per protestare contro la decisione del consiglio per l'istruzione del Kansas di insegnare il creazionismo nei corsi di scienze come alternativa alla teoria dell'evoluzione) oggi è riconosciuta come vera e propria religione in alcuni Stati come i l’Olanda o la Nuova Zelanda. O al marito, in alternativa, non resta che armarsi di scopa e aspirapolvere e iscriversi a un corso di cucina. Indipendentemente da quali siano, e di chi siano, i motivi e le colpe della fine del matrimonio.