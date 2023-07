Misure anti-caldo Orari e pause, il piano lavoro del governo

di Antonio Troise

Le posizioni restano distanti. Il piano del governo per fare fronte alle ondate di caldo sui luoghi di lavoro non convince i sindacati. Pomo della discordia, il ricorso automatico alla cassa integrazione nel caso di situazioni climatiche estreme. Lo scontro arriverà oggi sul tavolo della ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha già inviato in via informale a sindacati e datori di lavoro, la bozza di un protocollo di accordo.

Punti centrali, la rimodulazione dei tempi e degli orari per fronteggiare i picchi di temperatura, pause più frequenti fino ad arrivare all’interruzione delle attività per tutela i lavoratori over 65, quelli con patologie croniche, chi assume particolari farmaci, chi denuncia un’alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione e per le lavoratrici in gravidanza. Il piano del governo intende, soprattutto, fornire "indicazioni operative" per gestire i rischi determinati da attività, in condizioni climatiche non "adeguate", in una "logica preventiva" e non solo in occasione dell’evento: una sorta di "guida nelle scelte tecnicoorganizzative da compiere anche per gli anni futuri e non solo per l’attuale emergenza stagionale", si legge nel documento. "Da declinare in singoli "protocolli aziendali nei diversi contesti lavorativi, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e, quando non previste, quelle territoriali". Non viene definita, però, la soglia di temperatura che fa scattare le procedure di prevenzione. E non c’è alcun riferimento né alla Cig né allo smart working, come invece continuano a chiedere i sindacati.

"Basta con i rinvii, serve un intervento che metta immediatamente a disposizione gli strumenti di intervento. Per tutti, dai lavoratori a termine agli stagionali e in ogni dimensione di impresa", spiega il leader Cgil, Maurizio Landini che guarda al famoso protocollo Covid come ad uno strumento da replicare. Polemico anche il leader della Cisl, Luigi Sbarra, che da Facebook parla di una "urgente e necessaria intesa da recepire in un decreto nel solco dei protocolli sulla sicurezza attivati durante il Covid", chiedendo una Cigo anche sotto i 35 gradi e Dpi specifici. In pressing anche la Uil. "C’è la necessità di un intervento immediato", aggiunge il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. In campo, anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "Il tema c’è, va affrontato con grande serietà e noi siamo disponibili al confronto perché riteniamo che la salute dei lavoratori sia un bene primario da tutelare".