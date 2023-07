Missione per Kiev "Prove di rinascita Noi, qui ad aiutare"

di Ilaria Ulivelli

Iryna avrebbe bisogno di una carezza, non dell’eco dell’ennesima bomba. A 85 anni cerca una carezza e la sua vita che fu. Prima della morte e del buio ci sono buio e ancora morte. Ma lei è viva, profumata e pettinata, con la veste da letto linda. Nella cameretta spoglia della casa di riposo pubblica ’Lviv geriatric boarding house’ a Leopoli. Resistente di Kherson. "Mi ha commosso Iryna, l’ho accarezzata. E con lei ho abbracciato il suo mondo, tutto sul letto: i libri, un peluche, immagini sacre, fotografie".

Domenico Giani, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, è in missione in Ucraina con la sua squadra. Una missione speciale: la ricostruzione delle anime. È il modello Misericordie, "considerato un ecosistema socio assistenziale e di emergenza unico, con un approccio antropologico che mette la persona al centro". Sono atterrati mercoledì scorso all’aeroporto di Rzeszow, a 100 chilometri dalla frontiera di Medyka dove la Misericordia sin dall’inizio del conflitto è stata presente con i moduli Disevac, il trasporto specializzato per l’evacuazione di persone fragili in emergenza.

Poi gli incontri, le visite. Ne ha parlato anche il presidente Zelensky in un post sui social. L’incontro con la vicepremier Iryna Verescuk, col ministro della salute, il governatore della regione di Leopoli, i sindaci di Leopoli e Bucha, i vescovi Metropolita Yevstratly (capo della chiesa ortodossa ucraina), Vosniak (della chiesa greco cattolica) e Mockrisky (di quella romano cattolica). "C’è grande attenzione per Papa Francesco, per il suo messaggio e per l’impegno della Santa Sede per trovare la via di un negoziato", dice Giani che ha incontrato anche il nunzio apostolico, il rappresentante dei diritti umani e l’ambasciatore d’Italia "il quale ha assicurato che il nostro Paese offrirà un grande aiuto economico e lavorerà a stretto contatto con tutte le categorie, compreso il terzo settore". "Tutto ciò è segno del grande apprezzamento per le Misericordie", dice Giani, già capo della gendarmeria vaticana per oltre 21 anni, sempre presente a tutti gli incontri. Un viaggio possibile grazie a Prosperity Ukraine, ong che ha come obiettivo l’aiuto al Paese e a padre Marcin Smith, sacerdote polacco da anni impegnato nel farsi carico di chi ha bisogno.

Per Giani nonna Iryna è un simbolo, il simbolo della vita che va avanti. Della normalità nell’anomalia della guerra. La ricostruzione è cominciata sotto i missili e i bombardamenti. Anche se la fine degli orrori sembra lontana. "Gli sforzi diplomatici non cessano ma c’è una recrudescenza e mentre siamo qui, più volte l’app creata per avvisare dell’imminenza di bombardamenti ha registrato il passaggio di missili sopra di noi", racconta. I missili sono quelli che colpiscono Odessa e i granai, promessa di scenari catastrofici per la sicurezza alimentare.

Gli anziani e i bambini. Attenzione ai fragili. All’ospedale pediatrico Lviv state regional clinical perinatal center ad alta specializzazione, 15 fagottini con pochi etti aggrappati alla vita, nati prematuri, lottano per avere un futuro. Anche qui si costruisce un rifugio sotterraneo. Ci si prepara al futuro, qualunque sia.

L’ospedale pubblico di Leopoli ospita un reparto dedicato al progetto "Unbroken", un centro di riabilitazione per civili e militari. "Ho parlato con comandanti e militari, con i giovani soldati in attesa delle protesi di braccia o gambe per poter tornare in battaglia – racconta il presidente delle Misericordie –. Apprezzo la fierezza e la forza di un popolo che sta tornando alla vita ricostruendo le infrastrutture e sopratutto le persone. Noi li aiuteremo: è questa la nostra missione".