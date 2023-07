Missili sul porto di Odessa La rappresaglia di Putin "Manderemo gratis il nostro grano in Africa"

di Alessandro Farruggia

L’Occidente tuona contro una Russia che "usa il cibo come un’arma". Ma lontano dai riflettori si cerca una soluzione che salvi le forniture ai paesi in via di sviluppo e non provochi una nuova fiammata dei prezzi per quell’80% del grano e del mais ucraino che finisce in Occidente. Le diplomazia di Ankara – che promosse l’accordo sul grano – è al lavoro per dar vita ad un accordo parallelo che consenta alla Russia di vendere attraverso la Turchia i suoi cereali e i suoi fertilizzanti. Questo garantirebbe la neutralità russa e permetterebbe una ripresa dell’accordo sul grano – accordo che sarebbe solo Onu-Turchia-Ucraina – con le navi militare turche a garantire che le navi dirette ai porti ucraini per caricare grano e mais siano vuote. In questo senso si sono sentiti ieri il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e quello turco, Hakan Fidan. E presto potrebbero sentirsi direttamente Erdogan e Putin.

Nella notte tra lunedì e martedì la Russia ha lanciato una nuova ondata di 36 droni e 6 missili contro l’Ucraina: 31 droni e tutti i missili sono stati abbattuti. In focus dell’attacco, che ha ammesso il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, "era un atto di rappresaglia contro l’azione contro il ponte della Crimea e di ritorsione contro strutture in cui si stavano preparando atti terroristici contro la Russia". Un attacco ai silos e alle gru del porto di Odessa, dal quale partono una gran parte dei cereali ucraini, è stato dipinto come un attacco contro un obiettivo militare. Per il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, si tratta di "missili alimentari" letali che colpiscono direttamente la sicurezza globale.

L’attacco è fallito – tutti i 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani Shaed 136 sono stati abbattuti dalla contraerea della città – ma i frammenti dei missili e dei droni sono caduti su alcune case ferendo un 74enne (al quale è letteralmente finito un pezzo di missile in casa, sfondando il tetto) e danneggiando non gravemente qualche esercizio commerciale (l’italiana “Trattoria di Mare“, l’hotel Odessa) e alcuni magazzini al porto. Niente di che. "L’attacco notturno della Russia a Odessa e Mikolayev – ha commentato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andry Yermak – prova che lo stato terrorista russo vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone nei paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine. Il mondo dove capire che l’obiettivo della Russia è affamare le persone, ha bisogno di ondate di rifugiati verso l’occidente".

A lui ha risposto Peskov, che ha ribaditi che "la Russia continua ad essere pronta ad una fornitura gratuita di grano russo in sostituzione di quello ucraino per tutti Paesi che ne hanno bisogno: stiamo dicendolo ai nostri partner africani e ne parleremo al prossimo summit di San Pietroburgo". Peskov ha detto che la posizione dei paesi europei sul’accordo del grano "è inconcepibile" mentre "la Russia ha prorogato l’accordo più volte nonostante le parti che riguardavano la Russia non siano mai state attuate". Un modo per dire che se lo fossero, o se si trovassero altri canali per i prodotti agricoli russi, la Russia potrebbe rivedere la sua posizione. E a questo lavorano i turchi e l’Onu.