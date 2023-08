Missili su Kryvyi Rih: 6 morti, tra cui una bambina - Roma, Ucraina

ROMA

Da una parta attacchi poco più che simbolici, dall’altra attacchi veri contro obiettivi civili. Ieri un drone ucraino ha attaccato un edificio della polizia distrettuale, a Trubchevsky nella regione di Bryansk, in Russia, senza provocare feriti. Due giorni prima era toccato a due torri residenziali a Mosca, colpite da due piccoli droni che hanno fatto un ferito. Nelle stesse ore i russi hanno effettuato il lancio di due missili balistici contro un condominio nella città natale del presidente ucraino, Kryvyi Rih. Ed è stata strage. Sei morti, tra i quali una bimba di 10 anni e la madre di 45. Tra i 75 feriti, sei minorenni, tra i 4 e i 17 anni; 32 gli appartamenti distrutti, 37 quelli danneggiati. E non è un caso sfortunato. Giusto domenica due persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in un attacco missilistico russo contro una scuola a Sumy. Sul campo sembra essere finita l’"offensiva di Karamazinovka", portata avanti dal 20 luglio dai russi vicino a Svatovo, per alleggerire la pressione ucraina. A Bakhmut intanto gli ucraini hanno cacciato i russi da Klishivka e Andriivka, nel sud hanno preso Staromayorsk e premono da tre lati su Urozhaine. A sudovest, sotto Ohriv, avanzano a est di Robotyne e sono giunti alla prima linea di difesa statica russa, che cercano di sfondare. Intanto trapela che russi e americani continuano a parlarsi. Il che, in prospettiva, è buon segno.

A.Farr.