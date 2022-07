Missili e tank russi ammassati nella centrale A Zaporizhzhia torna l’incubo nucleare

Lo spettro nucleare continua ad aleggiare sulla guerra in Ucraina, con la centrale di Zaporizhzhia, in mano russa, al centro dei combattimenti. Gli ucraini accusano i russi

di volere utilizzare l’impianto per immagazzinarvi missili, carri armati ed esplosivi. Mentre Mosca afferma che le forze di Kiev, con i loro attacchi al sito, puntano a provocare "un disastro nucleare in Europa". Lo stesso leader bielorusso Alexander Lukashenko chiede a Kiev di accettare la pace e la cessione di una parte significativa del suo territorio, per non arrivare a una guerra nucleare: "Fermiamoci – ha detto il più fedele alleato di Mosca – e poi scopriremo come continuare a vivere". Intanto, nelle ultime ore, tre persone sono morte e 19 sono rimaste ferite in un bombardamento russo su la già martoriata città di Kharkiv, nel nord-est ucraino.