Miss Italia vietata alle concorrenti trans Luxuria: "Regolamento fuori dal tempo"

Finché il regolamento di miss Italia sarà quello in vigore, nessuna apertura alla partecipazione di donne transgender al concorso di bellezza. "Nel mio regolamento non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne – ha detto la storica patron di miss Italia, Patrizia Mirigliani –. Queste sono decisioni delicate, se miss Olanda ha ritenuto opportuno includerle sono felice per loro, ma spero non fosse l’unica transgender della gara". E ha aggiunto: "Anche io ho lanciato nel concorso ragazze con protesi ma non ho fatto di loro una bandiera assoluta". A rispondere al no della Mirigliani è l’ex parlamentare Vladimir Luxuria: "Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione al concorso di bellezza un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti".