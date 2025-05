Il miracolo di San Gennaro si compie per la terza volta: il sangue si è sciolto

Napoli, 3 maggio 2025 - E anche il miracolo di maggio di San Gennaro si è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo fino alla Basilica attraverso le strade del centro storico tra ali di folla che non ha mancato di invocare il Santo e scattare foto.

A officiare la celebrazione è stato il vescovo ausiliare Francesco Beneduce perché il cardinale Domenico Battaglia è a Roma per le fasi propedeutiche all'apertura del Conclave. "Ringraziamo Dio", ha detto il monsignore.

Il prodigio si è verificato in un clima di forte emozione. Tantissimi i partecipanti, tra cittadini e turisti, accorsi per assistere al segno ritenuto da molti auspicio di protezione per la città.

Il miracolo di maggio è uno dei tre appuntamenti dell'anno in cui si attende la liquefazione del sangue del Santo, insieme a quello del 19 settembre e al 16 dicembre. La sua ripetizione è tradizionalmente interpretata come segnale positivo per Napoli e i suoi abitanti.

La processione è stata aperta dal busto in argento del Santo cui sono seguiti 18 busti, sempre in argento, dei compatroni di Napoli. Presente anche Gaetano Manfredi, che in qualità di sindaco della città ha anche il ruolo di presidente della Deputazione di San Gennaro, organismo laico cui è affidato il compito di custodire le reliquie. La processione, che da tradizione si tiene nel sabato che prevede la prima domenica di maggio, si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo alle Catacombe di Capodimonte.