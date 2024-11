Due minorenni morti in un incidente stradale a Iglesias

Iglesias, 24 novembre 2024 - Due minorenni sono morti in un incidente stradale sulla statale 130 alle porte di Iglesias, nel sud della Sardegna. Il terribile impatto è accaduto intorno all’una di stanotte all'altezza dello svincolo che porta in città.

Per cause ancora da accertare, i due ragazzi erano a bordo di uno scooter quando sono entrati in collisione con un’auto: l’urto è stato violentissimo e i due amici sono morti sul posto.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, infatti, il personale medico sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani. Il conducente dell'autovettura, sottoposto alle prime cure e controlli da parte del personale sanitario, era sotto choc.

Sul posto anche gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale e al servizio di assistenza alle forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.