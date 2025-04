Congresso Lega, Locatelli presenta mozione su disabilità: firmata da oltre 300 delegati

Roma, 5 aprile 2025 – La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli ha presentato la mozione “Inclusione e disabilità” al congresso federale della Lega Salvini Premier. La mozione, già firmata da oltre 300 delegati, ha l'obiettivo di promuovere e rinnovare l'impegno della Lega sul tema della disabilità, dell'inclusione e della valorizzazione delle persone, attraverso l'implementazione della riforma della disabilità e il sostegno al Progetto di vita, ma anche prestando attenzione al tema del riconoscimento dei caregiver familiari, del supporto al Durante e dopo di noi, e per azioni concrete a sostegno della dignità della vita di ogni persona.

"Ringrazio con tutto il cuore Matteo Salvini per le opportunità che mi ha dato in questi anni, e tutta la Lega per il costante impegno dimostrato su questo tema. Sono orgogliosa dei tanti sindaci e amministratori che nel tempo hanno adottato sempre più strategie inclusive supportando direttamente iniziative, associazioni e famiglie. Ringrazio anche i molti militanti che fanno parte del mondo del volontariato e che non si tirano indietro quando c'è da lavorare al servizio degli altri" ha detto la ministra.

"Sette anni fa Matteo Salvini ha voluto, creduto e ottenuto l'istituzione del ministero per le Disabilità – spiega Locatelli – non erano in molti a credere in questa sfida, ma in questi anni abbiamo ripartito più di 900 milioni di euro ai quali da quest'anno si aggiungeranno 435 milioni per l'attuazione della riforma e 300 milioni per il nuovo bando "Vita e Opportunità”. Certo, il lavoro da fare è ancora tanto – conclude Locatelli – ma la strada è quella giusta e, nel rinnovato impegno della Lega sul tema della disabilità, dimostrato dalle tantissime adesioni alla mozione, grazie alla volontà e al supporto dei delegati e di tutto il movimento, continueremo a lavorare perché le persone siano sempre l'elemento centrale delle nostre politiche".