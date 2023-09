Ministro Affari europei e Pnrr

Un inizio benaugurante, in vista di un confronto sulla revisione del Pnrr che si prospetta comunque lungo. L’incontro tra il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il capo della task force del Recovery, Celine Gauer, ha segnato un passo avanti sulla terza e quarta rata del Next Generation. Sulla prima manca solo il via libera formale del Consiglio Ue, a metà mese. Sulla seconda, l’ok alle modifiche apportate dall’Italia dovrebbe essere all’orizzonte.