Minimizzare è sbagliato Questa è la prova

Armando

Stella

Sarebbero creativi, persino loro. O sono solo un branco di pubblicitari? Quella chat trasformata in un forum di volgarità, le “doti“ di questa e quella copywriter catalogate in un foglio Excel, il peggio del cameratismo da ufficio impastato in un carrierismo nostalgico da Milano yuppie. “C’è una cultura sporca, nella quale chi subisce molestie non viene tutelato dal sistema“, è la denuncia che rimbalza sui social. Il nascente (e al momento ancora aspirante) Metoo dell’advertising è una sveglia per tutti quelli che – ancora tanti, evidentemente – minimizzavano per convenienza o pensavano al sessismo come affar d’altri. La Hollywood di Weinstein, le isole caraibiche di Epstein, la Fox News di Ailes. E invece eccoci qui. Con una manciata d’anni di ritardo. E una generazione di giovani donne stanche di accettare come ineluttabile ciò che è soltanto inaccettabile: battute a sfondo sessuale, inviti a cene eleganti (tutto torna), capi impuniti.

"Cosa stiamo aspettando?", ha scritto in queste ore la copy che ha offerto il megafono allo sfogo collettivo, Tania Loschi. Il tempo è un fattore. Le 20-30enni d’oggi (al pari dei loro coetanei) sono femministe più intransigenti delle sorelle maggiori e abbondantemente meno tolleranti dei loro genitori. Dicono: ci avete tolto casa, soldi, pensione? Su futuro e dignità resistiamo. È loro lo slancio ecologista che ha messo la salute del pianeta nelle agende dei capi di Stato, è e sarà sempre più dei giovani la battaglia per un ambiente sano in ufficio. Generazione Z: fine dell’alfabeto maschilista.

Non è però solo una questione di linguaggio inquinato. Emerge, in questo embrionale Metoo dei creativi, anche un problema di ascolto. Le agenzie sono orfane dei sindacati: come si combatte l’omertà se nessuno raccoglie le denunce? E infine, uno spot all’ipocrisia. Le società e gli uomini sotto accusa hanno firmato le migliori campagne istituzionali contro la violenza sulle donne. La vera pubblicità progresso inizia oggi, forse.