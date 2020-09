Roma, 18 settembre 2020 - "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio!". Al liceo Socrate di Roma stamattina le studentesse si sono presentate in classe con mascherina, gonna e un forti messaggi di "stop alla violenza di genere". La protesta è scattata dopo il presunto invito, da parte della vicepreside, di non presentarsi in classe con la gonna "perché al prof cade l'occhio". Una frase - a quanto riferito da alcuni studenti - pronunciata il primo giorno di scuola, che sarebbe cominciato con gli studenti seduti sulle sedie, ma senza banchi durante le lezioni, per consentire di mantenere il distanziamento secondo le disposizioni Covid, in attesa dell'arrivo di quelli 'monoposto'. Da lì - secondo gli studenti - il suggerimento della vicepreside, affinché non si rischi di attirare, con abiti succinti e senza il banco davanti alle ragazze sedute, gli sguardi dei professori e dei compagni di sesso maschile. La presunta frase ha anche innescato un tam tam sui social. "I nostri corpi non possono essere oggettificati, non possiamo prendere la colpa per gli sguardi molesti degli insegnanti maschi", si legge tra i messaggi che circolano nel liceo, firmati dal gruppo di studentesse "Ribalta femminista", in cui si invitava oggi ad andare a scuola con una gonna.

E così, oggi, il ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento sulla vicenda

"È ovvio che le studentesse e gli studenti debbano frequentare le lezioni con un abbigliamento decoroso, in segno di rispetto verso l'Istituzione che la scuola rappresenta e verso sé stessi. Non è però condivisibile che la motivazione posta alla base di tale doverosa condotta faccia riferimento a un ipotetico e deprecabile voyeurismo dei docenti (uomini). Docenti che, peraltro, svolgono un importante ruolo educativo". Lo dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "Si deve evitare - spiega il dirigente sindacale - che, a causa di un evidente e marginale incidente comunicativo, la categoria dei docenti sia percepita dall'opinione pubblica in maniera distorta e degradata e che il liceo Socrate venga erroneamente rappresentato come presidio di una cultura oscurantista. L'episodio dimostra, una volta di più, quanto sia fondamentale utilizzare le parole correttamente e consapevolmente".