Minaccia il figlio gay: "Io ti taglio la testa"

"Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile, io ti ammazzo, ti taglio la testa". Le minacce sono di un uomo di 57 anni e sono rivolte al figlio ventenne che a Foggia aveva deciso di fare outing e di confessare ai genitori la sua omosessualità. Il papà è ora in carcere per maltrattamenti in famiglia.