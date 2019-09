Riace (Reggio Calabria), 5 settembre 2019 - Il suo primo pensiero è stato per il papà malato. Ora che potrà tornare nella sua Riace, l’ex sindaco Mimmo Lucano non vede l’ora di riabbracciarlo. Il tribunale di Locri ha accolto la sua richiesta di revoca del divieto di dimora, disposto ai suoi danni nell’ambito dell’inchiesta ‘Xenia’ sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti.

“Tornerò subito da mio padre – sono state le prime parole di Lucano dopo la fine della misura restrittiva –, ricomincerò a vivere nella mia città. Posso dire di aver subito un torto, ma non serbo rancore“. Il divieto di dimora gli era stato imposto nell'ottobre scorso in alternativa ai domiciliari. Da allora l’ex sindaco di Riace, paladino dell’integrazione dei migranti, si era trasferito a Caulonia, un centro vicino alla città dei bronzi. Era tornato nel suo paese soltanto in occasione di un comizio in vista delle comunali. Nell’occasione era stato candidato come consigliere senza risultare però eletto. Da settimane intellettuali e politici di sinistra stavano portando avanti una campagna in suo favore, perché dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, arrivasse un atto di clemenza.

Fresco di revoca, Lucano è intervenuto sull’attualità politica, con la nascita del governo Conte bis e l’uscita di scena dal Viminale del capo della Lega, Matteo Salvini. "Non c’è stata sensibilità sui migranti – ha affondato il colpo –, speriamo torni di nuovo l’umanità. Mi auguro prevalga la Costituzione”. Pur se l'ex sindaco potrà far ritorno a Riace dal padre 94enne, affetto da leucemia, la sua vicenda giudiziaria è ancora là dall'essere conclusa. L’11 giugno scorso, davanti al Tribunale di Locri, è cominciato il processo in cui Lucano è imputato, insieme con altre 26 persone, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e abuso d’ufficio