Miliardari d’Italia Più numerosi, meno ricchi Tra dinastie ed eredità: ecco i nuovi paperoni

di Achille

Perego

Un Paese con sempre più Paperoni anche se, si fa per dire, un po’ meno ricchi. Il ricambio generazionale e le eredità, suddivise tra mogli e figli, lasciate da grandi imprenditori che sono venuti meno negli ultimi anni (da Leonardo Del Vecchio a Bernardo Caprotti, i signor Luxottica ed Esselunga, Gilberto Benetton e il banchiere Ennio Doris di Mediolanum fino alla recente scomparsa di Silvio Berlusconi e senza risalire nel tempo ad altri addii miliardari come quello dell’avvocato Agnelli) hanno cambiato la classifica dei ricconi d’Italia.

La nuova fotografia dei paperoni del Bel Paese, scattata nei giorni scorsi dalla rivista economica Forbes, vede infatti ben 69 uomini e donne che vantano un patrimonio di almeno un miliardo di dollari, poco meno di 900 milioni di euro. Ovvero cinque in più rispetto alla precedente analisi della scorsa primavera e ben venti rispetto ai 49 classificati del 2021. Un ampliamento, in gran parte dovuto all’ingresso degli eredi delle grandi famiglie imprenditoriali e, nella fattispecie dell’ultima classifica, dei figli di Silvio Berlusconi.

Barbara, Eleonora e Luigi vantano un patrimonio a testa di circa un miliardo di dollari. Un po’ meno del miliardo e 100 milioni del re della carne Luigi Cremonini e famiglia e del patron dell’Atalanta Antonio Percassi. E anche del miliardo e 200 milioni di altri eredi eccellenti come Marina e Giuliana, rispettivamente figlia e moglie di Caprotti, della vedova di Ennio Doris, Lina Tombolato e di Veronica e Marco Squinzi alla guida del gigante Mapei dopo la morte nel 2019 dei genitori, Giorgio e Adriana Spazzoli. Risalendo la classifica troviamo, con 1,3 miliardi, i figli di Ennio Doris, Massimo e Annalisa e la nipote di Rodolfo e Giorgio Squinzi, Simona Giorgetta. Un po’ più su (con 1,5 e 1,6 miliardi), ecco le figlie di Gilberto Benetton, Barbara e Sabrina. E se in questa fascia di patrimonio, tra 1,4 e 1,7 miliardi spuntano nomi di imprenditori conosciuti come Diego Della Valle, Mario Moretti Polegato, il re della ceramica Romano Minozzi, quello dei gioielli Paolo Bulgari e Massimo Moratti, con 1,8 miliardi spicca un altro discendente dal cognome importante, John Elkann, di fatto il successore alla guida della famiglia Agnelli dopo l’avvocato Gianni. E con 1,9 miliardi nella nuova classifica di Forbes sono entrati anche Marina e Piersilvio Berlusconi. Nell’ordine dei 2 miliardi, invece, figura il patrimonio di Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero mentre la superano Nicola Bulgari (2,1 miliardi); Domenico Dolce e Stefano Gabbana (2,3); Augusto e Domenico Perfetti (2,4); Alberto e Marina Prada (2,5), fratelli di Miuccia il cui patrimonio è oltre il doppio (5,8 miliardi) come quello del marito Patrizio Bertelli. Paolo e Gianfelice Rocca invece vantano 2,7 miliardi, Alberto Bombassei di Brembo e Gustavo Denegri di DiaSorin (2,9 miliardi). Susan Carol Holland, presidente di Amplifon, arriva a 3,3 miliardi come Isabella Seragnoli, presidente della Fondazione MAST e azionista unica del gruppo Coesia.

È di 3,4 miliardi di dollari la ricchezza di Brunello Cucinelli e famiglia, Renzo Rosso e famiglia; Giuliana e Luciano Benetton, mentre sale a 3,8 per Giuseppe De’Longhi e famiglia, imprenditori nel settore dei piccoli elettrodomestici e a 3,9 per la famiglia Del Vecchio: Claudio, Leonardo Maria, Luca, Marisa, Paola e Clemente. Quest’ultimo, figlio di Leonardo, con i suoi 19 anni è anche il miliardario più giovane del mondo. La top 5 della classifica dei paperoni d’Italia vede infine al quinto posto, con un patrimonio da 6,7 miliardi, Piero Ferrari. Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini di Firenze, è la donna più ricca d’Italia. Il suo patrimonio, che si posiziona al quarto posto, conta 6,9 miliardi. Gradino più basso del podio, fino a giugno occupato da Silvio Berlusconi con 7 miliardi, per Sergio Stevanato (7,6 miliardi), presidente dell’omonimo gruppo di produzione di fiale per l’industria farmaceutica mentre restano saldamente secondo Giorgio Armani (12,4 miliardi) e sempre più primo con 40 miliardi Giovanni Ferrero figlio dell’inventore della Nutella.