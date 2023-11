Milei guarda a Usa e Ue: "Uniti dagli stessi valori"

Nella sua prima settimana da presidente eletto dell’Argentina, Javier Milei (nella foto), non ha solo mutato look – preferendo tailleur blu di taglio sartoriale al chiodo da mattatore –, ma ha soprattutto ammorbidito, limato e adattato il suo programma di governo, che guarda a Stati Uniti e Unione europea, di cui afferma di "condividere i valori". Milei non romperà i rapporti commerciali con Brasile e Cina, e a partire dalla politica estera, per arrivare a quella economica.