Milano-Laghi a cinque corsie. È la prima autostrada in Italia

L’autostrada dei record conquista un nuovo primato: ad un secolo dalla posa della prima pietra (9 settembre 1923) e dalla sua inaugurazione (21 settembre 1924) l’A8 Milano Laghi è anche la prima e unica autostrada a cinque corsie d’Italia. Ieri pomeriggio alle 15.45 con uno switch della messaggistica sui pannelli autostradali nel tratto interessato è stata inaugurata la quinta corsia realizzata da Autostrade per l’Italia. Un drone che sorvolava la zona ha mostrato le immagini del simbolico taglio del nastro.

Quattro chilometri e quattrocento metri, una corsia aggiuntiva dalla barriera di Milano nord all’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro che migliora i tempi di percorrenza, con un risparmio pari a 1 milioni di ore l’anno. Alla simbolica inaugurazione hanno partecipato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la presidente di Aspi Elisabetta Oliveri e l’amministratore delegato Roberto Tomasi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi e l’assessore ai Servizi Civici e Generali di Milano, Gaia Romani.

"Il potenziamento della Milano-Laghi è un progetto dall’alto valore simbolico: prima autostrada d’Italia e nodo strategico del Paese, dopo 100 anni di esercizio, la A8 segna un nuovo primato in termini di capacità e qualità del viaggio – afferma l’Ad Tomasi –. Ancora una volta nel raggiungimento di questo obiettivo è stata fondamentale l’assetto sinergico del nostro Gruppo che ha visto schierate le diverse società controllate: a partire da Amplia per le costruzioni, grazie alla quale è stato possibile imprimere un’accelerazione ai lavori negli ultimi dodici mesi, incrementando la produttività molto più del doppio. Il nostro quadro di sinergie, che vede un importante ruolo di Tecne per l’ingegneria e Movyon per le tecnologie, rappresenta un modus operandi vincente che stiamo replicando su territorio nazionale per la messa a terra del piano industriale di Autostrade per l’Italia".

Il ministro Salvini rivolgendosi ai lavoratori del cantiere ha detto, "ringrazio i gilet gialli". Poi ha aggiunto, "sono orgoglioso di essere qui perché frequento la A8 come utente. Oggi è un bel lunedì perché inauguriamo un’autostrada sostenibile, ecologica e sicura. È giusto che la politica discuta su alcuni temi, ma sulle infrastrutture è fondamentale il lavoro di squadra perché rappresentano la spina dorsale del Paese. Ascolto tutti, ma non sono più disposto a tenere l’Italia ostaggio dei signori del ’no’: nei prossimi 4 anni dal mio ministero passeranno solo e soltanto i si". Fu l’ingegnere Piero Puricelli a progettare l’autostrada dei Laghi nel 1923. Per realizzarla vennero utilizzati 4mila operai, 200mila quintali di cemento, 65mila metri cubi di ghiaia presa per un costo di 90 milioni di lire. "Chi l’ha pensata ha avuto un’intuizione geniale dotare di un’infrastruttura riservata alle auto il nostro Paese, all’epoca c’erano solo 85.000 automobili in Italia, oggi invece ce ne sono 87 milioni – ha dichiarato la presidente Oliveri –. Per diversi decenni la Milano-Laghi è stata l’unica autostrada italiana e si è dovuta aspettare la A1 per cambiare la fisionomia del sistema. Puricelli fu visionario. Speriamo che in futuro qualcuno dica la stessa cosa di noi".

L’intero progetto di potenziamento della A8 – portato a termine da Amplia, società del Gruppo Aspi e prima azienda di costruzioni per attività a livello nazionale – si caratterizza per un approccio innovativo, sia nella gestione delle fasi di cantiere che nella realizzazione di interventi a beneficio della qualità di vita del tessuto urbano, rendendo pertanto l’autostrada più longeva del paese un asset all’avanguardia nel segno della mobilità sostenibile. Si segnala inoltre la particolare attenzione data durante le lavorazioni al riutilizzo dei materiali di scavo (circa l’88% reimpiegato in attività di costruzione previste dall’intervento) e alla tutela delle acque (100% del sistema di drenaggio chiuso e controllato). È prevista anche la piantumazione di 10 ettari di piante per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le polveri sottili fino al 40%.

Tra gli interventi a beneficio del territorio realizzati da Aspi, la nuova Galleria di Lainate elemento chiave della nuova viabilità di collegamento tra la SP 101 e la SP 109, che prevede un sottopasso dell’interconnessione tra le autostrade A8 e A9, la realizzazione su Corso Europa di due complanari e una nuova rotatoria che permetterà l’innesto su via Nervino. Sempre nella città di Lainate, inoltre, sono stati realizzati il nuovo cavalcavia in viale Manzoni, già in esercizio e la nuova viabilità di collegamento con il comune di Rho e nuove piste ciclabili.