Milano, la protesta di ciclisti e pedoni : "Basta morti in strada: sì alla città a 30 all’ora"

Ieri sera a Milano 1.400 persone sono scese in piazza a Milano al grido di "Basta morti in strada". Nel mirino la Giunta comunale, accusata di far troppo poco per tutelare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Gli organizzatori fanno il conto delle troppe tragedie: "Sono 20 le persone uccise dall’inizio dell’anno a causa di incidenti automobilistici nelle strade di Milano, nove persone che camminavano a piedi, cinque persone in bici, cinque persone a bordo di mezzi motorizzati, una persona in monopattino". Le richieste sono semplici: "Chiediamo al Comune di realizzare urgentemente la città a 30 chilometri orari, come hanno già fatto Bologna e molte città europee, per rendere la nostra città un luogo sicuro per tutte le persone, indipendentemente dal fatto che si muovono a piedi, in bici, in monopattino, in moto, in auto".