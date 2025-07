Milano La giungla degli affitti

All’ombra dei grattacieli, la classe media arranca. I prezzi delle case saliti alle stelle, gli alloggi a canone calmierato insufficienti, l’abisso sempre più profondo tra gli stipendi e il costo della vita nella metropoli hanno spinto fasce di popolazione a spostarsi oltre i confini, verso la prima cintura dell’hinterland e oltre. Un fenomeno che ha avuto un’accelerazione dell’Expo in poi, rendendo Milano sempre più inaccessibile alle famiglie e alimentando il fenomeno dei “lavoratori poveri“, coloro che pur avendo un’occupazione non riescono ad arrivare a fine mese. Così, mentre il settore delle costruzioni registrava una crescita continua, con un’espansione immobiliare che non ha paragoni rispetto alle altre città, la casa diventava un bene di lusso. Basti guardare i costi, che sono tra i più alti d’Italia, con una media che a Milano si aggira intorno ai 5.104 euro al metro quadro, secondo idealista.it. In centro si superano i 7mila euro; per gli appartamenti più esclusivi nei quartieri rigenerati, ad esempio CityLife, si arriva anche a 14mila euro al metro quadro. Nei punti più periferici, come Baggio o Gallaratese, le cifre sono attorno a 3mila euro. E gli affitti? Il costo medio di un bilocale a Milano può variare da circa 1.300 a 2.500 euro al mese.

La percentuale è di Idealista Insights: i prezzi sono saliti del 56% dal giugno 2015 ad oggi. Gli affitti del 63%. Così chi cerca casa è orientato a uscire dalla città. Con il risultato che Milano sia sempre più per pochi. Già tre anni fa, un esercito di abitanti di quartieri popolari, di inquilini in affitto privato, famiglie sfrattate e residenti di stabili messi in vendita aveva manifestato in strada insieme ai sindacati inquilini chiedendo che Milano fosse "una città inclusiva, per tutti. Anche per il ceto medio, che non riesce a reggere all’aumento dei costi". Una pensionata spiegava: "Per la casa di 48 metri quadri al Lorenteggio pago 900 euro al mese". E ora, con l’arrivo della metropolitana Blu, i canoni sono lievitati ancora. Chi non ce la fa, scappa.

"In 10 anni – sottolinea Giovanni Carenza, della segreteria milanese di Unione Inquilini – da Milano sono andate via 400mila persone di reddito medio-basso e ne sono entrate 450mila di reddito alto. Non ci sono politiche mirate per i lavoratori e le famiglie che rappresentano la maggioranza della popolazione e che si trovano costretti a spostarsi. Di recente, noi sindacati (Unione Inquilini, Sunia e Sicet) abbiamo promosso accordi con i grandi enti che gestiscono patrimoni immobiliari, in modo che i canoni siano accessibili e che si tutelino le fasce più fragili". E se gli alloggi di housing sociale, a canone calmierato, esistono, non bastano. A Milano (i dati sono del Dipartimento di Architettura a Studi Urbani del Politecnico di Milano, resi noti da Fondazione Cariplo lo scorso ottobre) si contano 16.681 alloggi di questo tipo, per lo più realizzati da fondi e cooperative edilizie. Negli ultimi 10 anni ne sono nati 4mila in vendita convenzionata e 3.551 in locazione, di cui il 10% destinato al canone sociale e a soggetti fragili seguiti dagli enti del terzo settore.

"Le forze in campo ci sono, ma le risorse non sono ancora sufficienti a rispondere al fabbisogno, poiché – come evidenzia una ricerca condotta da Nomisma – va considerato che le famiglie con entrate comprese tra 1.600 e 2.700 euro mensili sono circa il 25% del totale".

In questo quadro si inserisce il Piano Casa straordinario del Comune, che prevede la realizzazione di 10mila nuovi alloggi a canone calmierato (a un massimo di 80 euro al metro quadrato all’anno), entro dieci anni. E le case popolari? "Non abbiamo nuove realizzazioni. I piani prevedono abbattimenti e ricostruzioni, che vanno a rilento", continua Carenza. Ora "è molto difficile fermare il processo – riflette Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano – perché la densificazione con edifici di lusso o semi-lusso ha avuto come conseguenza l’incremento dei prezzi. Solo le aree periferiche o popolari restano un bacino del ceto medio impoverito che ha il volto delle famiglie giovani, di infermieri, insegnanti, lavoratori precari, insomma di tutti coloro che rappresentano l’affresco della forza sociale che fa la città e che oggi fatica a starci. Milano non è solo dei finanzieri e dei banchieri. E se tutte le città sono esposte a questo tipo di cambiamento, Milano lo è più delle altre. È difficile invertire la rotta ma va fatto: un processo così radicato richiede lo sforzo congiunto di politica e società civile".